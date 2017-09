OM : La famille de Bernard Tapie confirme un cancer et se dit « optimiste »

Dans : OM.

Dans un communiqué transmis ce dimanche à l'Agence France Presse, Dominique Tapie, l'épouse de l'ancien président de l'Olympique de Marseille a confirmé que ce dernier était actuellement hospitalisé à Paris en raison d'un gros problème de santé détecté il y a quelques mois.

« Bernard souffre d'un cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l’œsophage. Il est traité par le service d'oncologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris par un programme de chimiothérapie adapté. On espère une intervention chirurgicale possible avant la fin de l'année. Sa nature de battant et l'affection de sa famille, de ses proches mais aussi les formidables témoignages d'encouragement qu'il reçoit nous rendent optimistes », a indiqué Dominique Tapie. Ce dimanche soir, à l'occasion du match OM-TFC au Vélodrome, les supporters de l'Olympique de Marseille ont prévu d'adresser de soutien des messages à celui qui avait mené le club phocéen au sommet de l'Europe.