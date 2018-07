OM : La doublure d’Amavi dénichée au Brésil ?

Dans : OM, Mercato, LOSC.

Comme presque tous les recruteurs européens, Andoni Zubizarreta a suivi le Mondial de près, et a noté plusieurs noms de joueurs sur ses tablettes.

Parmi eux, se trouve Miguel Trauco, latéral gauche de 25 ans et à la recherche d’un défi en Europe. Pour le moment, l’international péruvien évolue au Flamengo après n’avoir quitté son championnat qu’en 2016. Son ambition est désormais de découvrir le football sur le Vieux Continent, et il a déjà plusieurs touches en ce sens. Selon AS, deux clubs français sont notamment sur les rangs : l’OM et le LOSC.

Trauco pourrait représenter une bonne doublure pour Jordan Amavi, qui a bien tenu son rang la saison passée, mais a été énormément sollicité avec le limogeage express de Patrice Evra, et a fini par baisser de pied physiquement en fin de saison. Une concurrence dans une nouvelle saison qui s’annonce chargée ne serait pas de refus, même si le Péruvien est également suivi par le Sporting Portugal. Selon la presse brésilienne, son prix serait de 2 ME, ce qui reste bien évidemment largement à la portée des finances des clubs intéressés.