OM : La dernière révélation sur Strootman écoeure Nabil Djellit

Dans : OM.

En faisant venir à tout prix Kevin Strootman lors de l’été 2018, l’Olympique de Marseille s’est tiré une balle dans le pied.

Le prix payé (25 ME), le salaire donné (500.000 euros par mois), ont fait passer le milieu de terrain arrivé de la Roma dans la catégorie des superstars du club provençal. Mais sur le terrain, le Néerlandais n’a jamais convaincu, ne devant souvent son temps de jeu qu’à la patience de Rudi Garcia, puis le manque de choix pour André Villas-Boas. En plus de ses deux opérations au genou qui avaient déjà semé de gros doutes à son arrivée, L’Equipe révèle ce vendredi que le joueur souffrait d’une hernie discale qui n’a pas été décelée à la visite médicale. De quoi faire bondir Nabil Djellit, pour qui le bug est vraiment total, et les dirigeants doivent en tirer les conséquences.



« Kevin Strootman a coûté 25 ME, c’est le transfert le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille, il s’est fait opérer deux fois du genou et là, on découvre en plus qu’il a une hernie discale. C’est une faute professionnelle d’avoir recruté Kevin Strootman dans cet état. Inutile de parler de ses performances et de ce qu’il réalise avec l’OM. Il y a de quoi avoir mal au dos pour Frank McCourt, qui a pris une carotte énorme avec ce transfert. Je suis désolé mais quand tu as une hernie discale, cela joue sur l’équilibre du bassin et donc sur les performances du joueur », a livré le Docteur Nabil Djellit sur La Chaine L’Equipe. De quoi en effet interpeller sur les raisons qui ont poussé l’OM à faire venir Kevin Strootman à tout prix…