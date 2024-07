OM ‍: La décla sidérante de Longoria sur Greenwood

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Mason Greenwood était officiellement présenté ce vendredi par Pablo Longoria, et le président de l'OM a assumé pleinement la signature du joueur qui avait choqué la planète par son comportement avec sa compagne.

Le président de l'Olympique de Marseille a régulièrement mis en avant les valeurs du club phocéen, mais c'est peu dire que sa décision de recruter l'attaquant anglais de Manchester United a choqué pas mal de monde, notamment au sein des supporters de l'OM. Car même si Mason Greenwood vit toujours avec sa compagne, avec qui il a eu enfant, personne n'a oublié les photos de la jeune femme victime des coups d'une violence inouïe du footballeur anglais. Ce vendredi, au moment de présenter son nouveau joueur, Pablo Longoria a tenté de mettre tout cela sous le tapis, estimant que Greenwood se tenait bien et qu'il correspondait bien aux valeurs de l'Olympique de Marseille. Des propos qui font évidemment réagir sur les réseaux sociaux, et pas tous dans le sens du patron du club phocéen.

L'OM n'a rien à redire sur Mason Greenwood

Première séance, 𝙈𝙖𝙨𝙤𝙣 déjà au travail 💪 pic.twitter.com/dYnEMCDc3K — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2024

Le président de l'OM est donc droit dans ses bottes face à ce choix de faire venir dans l'effectif de Roberto de Zerbi un joueur qui traîne forcément une très sale image. « Je suis le premier à comprendre que le transfert suscite beaucoup de questions, d'interrogations. Je respecte les opinions de chacun, mais je ne suis pas là pour les polémiques. On parle du passé. Pour en parler, il faut comprendre que c'est une situation complexe et ancienne (sic). Il s'est expliqué. Personnellement, j'ai pris le temps nécessaire pour parler avec toutes les parties. J'ai une implication personnelle. Je peux vous assurer que le club a une approche très professionnelle et minutieuse. Il a été exemplaire la saison dernière à Madrid. J'assure personnellement qu'il a toutes les valeurs qu'on veut développer à l'intérieur du club, comme tous les autres joueurs qui resteront et ceux qui arriveront », a expliqué Pablo Longoria, histoire de justifier sa décision de recruter l'attaquant anglais de 22 ans.