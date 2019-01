OM : La crise explose, Rudi Garcia passe à l'action

Dans : OM, Ligue 1.

Eliminé de l’Europa League, de Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille traverse sa première grosse crise depuis l’arrivée de Frank McCourt en octobre 2016. Pourtant, le podium est encore largement atteignable pour l’équipe de Rudi Garcia, qui compte deux matchs en retard sur certains de ses concurrents dont Lille. Très marqué par la défaite face à Andrézieux dimanche, Rudi Garcia avait promis des changements. Et cela a déjà commencé selon RMC Sport, qui explique que les réunions se sont multipliées au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, et que certaines méthodes de travail ont évolué.

« Rudi Garcia a convoqué ses joueurs ce mardi pour un long entraînement, sous les yeux du président Jacques-Henri Eyraud. Pour la première fois depuis très longtemps, les Marseillais ont d’ailleurs été convoqués pour une mise au vert en pleine semaine » explique le média, avant de poursuivre. « Les Marseillais vont doubler les séances d’entraînement, ce mercredi. D’autres mesures vont être mises en place par l’entraîneur de l’OM dans les prochaines heures ». Par ailleurs, les cadres du vestiaire que sont Mandanda, Thauvin, Payet ou encore Rami et Gustavo ont été convoqués par leur coach. Au menu, un débriefing musclé des dernières semaines, le regard tourné vers l’avenir. Et vers un choc ô combien important contre Monaco, dimanche en Ligue 1.