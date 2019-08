OM : La crainte XXL du mercato de Marseille va durer

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le constat est là du côté de l'Olympique de Marseille, aucun joueur n'a été vendu en Premier League où le mercato est désormais terminé. Tandis que certains rêvaient d'un départ de Morgan Sanson pour une montagne d'or chez un club anglais, rien ne s'est passé et finalement la situation de l'OM n'a pas évolué, au point même qu'André Villas-Boas a reconnu jeudi que le marché des transferts marseillais était peut-être terminé alors qu'il reste encore trois semaines pour vendre et acheter des joueurs. Mais si on peut se dire que finalement l'Olympique de Marseille a un effectif suffisamment solide pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, la possibilité de voir Florian Thauvin filer en Espagne ou en Italie pour régler les soucis financiers existe.

Et pour Romain Canuti, il y a de quoi trembler. « Si on vend Morgan Sanson on va le remplacer par moins fort et donc mal. J’ai l’impression que vu les contraintes financières qui sont données à l’OM, il est impossible de faire des manœuvres. Aujourd’hui si on arrive à bloquer en l’état l’effectif, pour moi je signe. Malheureusement le mercato n’est pas fermé et le non-transfert de Morgan Sanson va peut-être précipiter celui de Florian Thauvin. Il faut rentrer de l’argent et l’OM peut accepter des offres moins importantes pour Thauvin…Donc oui je suis inquiet », a confié le journaliste du Phocéen, qui va donc mal dormir jusqu'à début septembre.