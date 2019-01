OM : La cote de ce grand espoir grimpe, l'OM passe à l'action

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2020, Boubacar Kamara fait partie des joueurs ayant la plus grosse valeur marchande à Marseille.

Même s’il n’est pas toujours titulaire, le jeune défenseur de 19 ans est doté d’un potentiel certain, déjà repéré par les plus grands clubs européens. La preuve, le Borussia Dortmund ou encore Arsenal souhaitaient le recruter, avant que le natif de Marseille ne signe son premier contrat professionnel avec son club formateur. Ainsi et en toute logique, Jacques-Henri Eyraud souhaite consolider son actif joueurs en prolongeant le contrat du minot marseillais.

« Après les prolongations de Sarr (2022) et de Sanson (2022), l’OM travaille sur celle de Kamara, histoire de consolider son actif joueurs. Ne serait pas illogique qu’il se penche sur Ocampos (24 ans, fdc en 2020) » a expliqué Mathieu Grégoire, correspondant du journal L’Equipe à Marseille, sur son compte Twitter. Cela confirme donc la tendance des derniers jours, puisque plusieurs médias faisaient part de l’envie de Boubacar Kamara de poursuivre à l’Olympique de Marseille. A moins d’un accroc de dernière minute, celui qui est appelé à être le successeur d'Adil Rami sur la Canebière devrait donc parapher un nouveau contrat dans les prochains jours.