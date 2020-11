OM : L'opération Boulaye Dia lancée pour sauver l'attaque

Dans : OM.

En théorie, avec Valère Germain, Dario Benedetto et Luis Henrique en plus de Florian Thauvin, Dimitri Payet et Nemanja Radonjic, sans parler de Kostas Miroglou, l’Olympique de Marseille a de quoi offrir des solutions offensives à André Villas-Boas.

Mais depuis le début de la saison, en dehors des coups de pied arrêtés et des exploits individuels, c’est la famine dans ce secteur de jeu. Benedetto ne parvient pas à confirmer ses débuts prometteurs, et est souvent aligné par défaut par son entraineur. Pas de quoi faire trembler les défenseurs européennes, ce qui explique ce zéro pointé en Ligue des Champions. Résultat, Pablo Longoria s’est bien rendu compte de ce problème, et envisage le recrutement d’un avant-centre, peut-être même dès cet hiver.

C’est ce que Le10 Sport affirme avec l’intérêt toujours aussi prononcé de l’OM pour Boulaye Dia. L’attaquant du Stade de Reims s’est installé à ce poste et parvient à se montrer à son avantage en Ligue 1. Marseille est tenté de revenir à la charge dès cet hiver, même s’il faudra mettre les moyens. Le dossier est quasiment monté à 15 ME l’été dernier, avec une offre du Lokomotiv Moscou qui n’a toutefois pas convaincu en Champagne. Un transfert en France se négocierait légèrement en-dessous, et l’idée d’un prêt payant avec option d’achat a déjà été travaillée même si bien évidemment, les finances de l’OM ne sont pas extensibles. Surtout qu’à ce rythme, le club provençal risque de se retrouver sans Coupe d’Europe en deuxième partie de saison, et avec beaucoup de joueurs offensifs sur les bras.