OM : L'OM va battre un record avec ce transfert !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après avoir longtemps cherché la perle rare, l’Olympique de Marseille tient enfin son renfort en défense centrale.

En effet, les dirigeants phocéens ont trouvé un accord avec Salzbourg pour le transfert de Duje Caleta-Car. Pour s’attacher les services de l’international croate, Frank McCourt va signer son deuxième plus gros chèque depuis qu’il est à la tête de l’OM puisqu’il va lâcher 17ME plus 3ME de bonus. Et ce deal va définitivement entrer dans l’histoire… du football autrichien. Et pour cause, le média Krone affirme qu’il s’agit là du plus gros transfert jamais vu dans le championnat d’Autriche.

Par ailleurs, le média local confirme un accord entre Duje Caleta-Car et l’Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine. Le vice-champion du monde 2018 va percevoir une rémunération estimée à 2ME par an dans la cité phocéenne. Krone confirme par ailleurs que l’Inter et Séville avaient fait de Caleta-Car l’une de leurs priorités en défense, mais l’OM a grillé tout le monde dans ce dossier. En revanche, le média autrichien n’évoque pas un éventuel intérêt de Lyon, comme cela a été dit dans certains médias…