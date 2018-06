OM : L'OM une vache à lait au mercato, c'est plus possible

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Si c'est Mario Balotelli qui fait la Une dans l'actualité du mercato de l'Olympique de Marseille, il est bien évident que le club phocéen ne limitera pas son marché des transferts à la seule acquisition de l'attaquant italien de l'OGC Nice. Et ce dimanche, La Provence affirme que les dirigeants de l'OM pensaient également à Valentin Rongier et Diego Carlos, deux joueurs du FC Nantes. Cependant, après une première prise de contact, les deux dossiers auraient été mis totalement de côté, le prix réclamé par Waldemar Kita semblant totalement hors de portée pour l'Olympique de Marseille.

Pour La Provence, du côté de l'OM on assiste à une surenchère financière qui risque de plomber bien des opérations. « Cités parmi les possibles recrues, les deux Canaris Valentin Rongier et Diego Carlos seraient, par exemple, désormais hors de portée des finances marseillaises, à en croire une source interne au FC Nantes. "C'est trop cher, l'OM n'a pas les moyens !", nous a-t-on indiqué samedi. Info ou intox ? Toujours est-il que cela donne un aperçu de la tâche ardue qui attend les décideurs olympiens cet été... », explique le quotidien régional, qui rappelle que Frank McCourt a déjà dépensé 118ME dans le mercato depuis qu'il a racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus. Mais avec le retour au sommet de Marseille, forcément les clubs vendeurs ne font plus aucun cadeau.