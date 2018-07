OM : L'OM tient son premier renfort, Caleta-Car arrive pour 20ME !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Présent actuellement au Mondial en Russie avec la Croatie, il n'a joué que lors du match face à l'Islande, Duje Caleta-Car n'est pas un inconnu pour les supporters de l'Olympique de Marseille. L'OM a en effet croisé la route du défenseur international croate en demi-finale de l'Europa League, Caleta-Car jouant à Salzbourg. Mais selon L'Equipe, les fans marseillais devraient rapidement découvrir un peu plus le joueur de 21 ans, dont la réputation est grande. En attendant d'avancer concrètement concernant Mario Balotelli, les dirigeants de l'Olympique de Marseille auraient déjà trouvé un accord à hauteur de 20ME pour convaincre Salzbourg de lui céder Caleta-Car.

En concurrence avec le FC Séville, l'OM aurait offert 1ME de plus que le club espagnol pour obtenir gain de cause, sachant que l'OL a également été évoqué, mais sans donner suite. Reste désormais à finaliser le contrat directement avec Duje Caleta-Car, mais pour cela l'Olympique de Marseille devra attendre la fin de la Coupe du Monde. Le club provençal espère finaliser au plus cette opération afin de pouvoir compter sur son nouveau défenseur le plus tôt possible dans la saison, l'effectif marseillais dans ce secteur n'étant pas pléthorique, Grégory Sertic s'étant en plus blessé vendredi soir en amical.