OM : L'OM tient son possible futur Totti, ça va surprendre

Dans : OM, Ligue 1.

Etre le Francesco Totti d'un club, nombreux sont les joueurs qui ont espéré pouvoir faire comme le légendaire international italien, lequel a passé toute sa carrière, soit 24 ans, sous le maillot d'un seul club, l'AS Rome. Du haut de ses 20 ans, Maxime Lopez, né à Marseille et qui depuis l'âge de 13 ans porte la tunique de l'OM, avoue qu'il ne dirait pas non à un tel parcours avec son club de coeur. Et cela même s'il est bien conscient qu'il a encore le temps avant de pouvoir prétendre devenir le Francesco Totti du club phocéen.

S'exprimant dans Onze Mondial, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille est clair sur ce sujet. « Devenir le Totti de l'OM ? Pourquoi pas ? Je n'aime pas trop me projeter comme ça. Avant de devenir le Totti de Marseille, j'ai beaucoup d'années devant moi (rires). Franchement, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Moi, je suis bien à Marseille. C'est ma ville de coeur », explique Maxime Lopez, qui n'a été titulaire qu'une fois cette saison, c'était lors du match inaugural en Ligue 1 contre Toulouse au Vélodrome.