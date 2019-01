OM : L'OM refuse un gros flop au mercato, cet agent est offusqué

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le mercato hivernal est déjà bien entamé, et l’Olympique de Marseille semble toujours au point mort dans la recherche de son grand attaquant.

En effet, Jacques-Henri Eyraud s’obstine dans le dossier Mario Balotelli, mais l’attaquant italien semble difficilement atteignable en raison de ses émoluments importants. C’est pour cela que l’agent de joueurs Yvan Le Mée a proposé un joueur à la direction marseillaise ces derniers jours, le buteur Gianluca Lapadula, qui évolue actuellement au Genoa. Présenté par Yvan Le Mée comme un cador sur l'antenne de TF1, celui qui est passé par Milan n’a jamais dépassé la barre des 8 buts en Série A dans sa carrière. On peut donc comprendre le refus d’Andoni Zubizarreta…

« La seule solution que je vois aujourd’hui, c’est un attaquant qui joue au Genoa, qui est passé par l’AC Milan et qui s’appelle Gianluca Lapadula. Je l’ai proposé à l’Olympique de Marseille. Ça n’a pas l’air de les faire rêver. Je dis toujours qu’ils ont les sous pour acheter une BMW ou une Mercedes, ils veulent une Ferrari et ils finissent avec une Twingo ou une Mégane » a expliqué celui qui intervient régulièrement dans les médias et qui n’a pas vraiment la cote auprès des supporters marseillais. Cela ne va pas s’arranger avec ce genre de déclaration.