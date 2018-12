OM : L'OM peut remercier Zubizarreta d'avoir évité un énorme clash

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Depuis qu’il a signé à l’Olympique de Marseille début novembre 2016, Andoni Zubizarreta est souvent moqué par les observateurs.

Pour beaucoup, le directeur sportif espagnol est inutile à Marseille, Rudi Garcia étant le décideur n°1 du sportif et Jacques-Henri Eyraud tenant les cordons de la bourse. Une lecture bien caricaturale selon Sébastien Tarrago, lequel pense plutôt que l’ancien dirigeant du FC Barcelone fait un remarquable travail dans l’ombre. Surtout, « Zubi » arrive à rester à sa place malgré l’omniprésence de Rudi Garcia, ce qui a sans doute évité quelques clashs dans la cité phocéenne…

« Zubizarreta a pris la place qu’on lui a donnée à Marseille. Il ne peut pas faire plus avec Rudi Garcia, car l’entraîneur marseillais est omnipotent et veut tout décider. En attendant, Zubizarreta structure le club, dans l’ombre. Il travaille beaucoup avec les jeunes et puisque Rudi Garcia fonctionne ainsi, il est obligé d’attendre tranquillement de la sorte, sinon il va au clash ! Et s'il faisait ça, il déstabiliserait tout le club. Donc je trouve plutôt bon le comportement de Zubizarreta à l’OM » a expliqué le journaliste sur la Chaîne L’Equipe. Reste désormais à voir si l’Espagnol aura plus de pouvoirs lors des prochaines périodes de mercato, l’Olympique de Marseille étant en crise en ce mois de décembre.