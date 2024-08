Ben Yedder à l'OM, ça matche au mercato

Dans : OM.

Libre de tout contrat depuis son départ de l'AS Monaco en fin de saison dernière, Wissam Ben Yedder n'a toujours pas retrouvé de club. L'OM doit en profiter.

Ce n'est plus un secret pour personne que l'Olympique de Marseille cherche à recruter un dernier attaquant pour jouer en pointe. Après l'échec de la piste Youssoufa Moukoko et, surtout, la très grave blessure de Faris Moumbagna qui pourrait ne pas jouer du tout cette saison, la direction phocéenne veut pallier ce manque. Dans la mesure où le mercato touche à sa fin, pourquoi ne pas aller chercher un joueur libre de tout contrat ? Une solution de derniers recours mais à moindre coût que Pablo Longoria a déjà utilisé par le passé. Selon certains spécialistes, Wissam Ben Yedder remplirait parfaitement son rôle à l'OM.

A 34 ans et fort de 5 saisons pleines passées à l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder est aujourd'hui sans contrat. Le club monégasque n'a pas souhaité le prolonger malgré ses 120 buts et 34 passes décisives inscrits en 216 matchs. La faute à ses problèmes extra-sportifs ? Placé sous contrôle judiciaire depuis le mois d'octobre 2023 suite à des accusations de viol, l'ancien international français peine à trouver un point de chute. Et s'il s'engageait à l'OM ? Pour Éric Rabesandratana, ancien joueur du PSG, Ben Yedder a encore de quoi apporter au club phocéen. « J’aimerais bien le voir à Marseille. C’est une valeur sûre, un vrai buteur, qui peut aussi jouer le rôle de joker. Je pense qu’il peut surprendre en passant devant tout le monde car il a d’énormes qualités. J’aime beaucoup ce joueur et je crois qu’il pourrait bien marcher avec Marseille », a indiqué l'ancien défenseur sur La Chaine L'Equipe. Aussi, faire venir Wissam Ben Yedder aura forcément un prix, de quoi poser problème à l'OM.