OM : L'OM et Fanni se séparent après une fin houleuse

Dans : OM, Ligue 1.

C'est La Provence qui l'annonce ce lundi midi, Rod Fanni n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Mis à l'écart depuis l'été dernier par Rudi Garcia, le défenseur phocéen est donc libre, mais si l'on en croit le quotidien régional cela ne s'est pas passé dans la douceur entre les dirigeants marseillais et Rod Fanni. En effet, alors qu'un accord semblait se profiler au mercato d'hiver, cela ne s'est finalement pas concrétisé, et la situation entre les deux parties s'est tellement tendue que l'expérimenté défenseur de l'OM aurait été mis à pied depuis quelques semaines.

Cependant, conscient qu'il fallait se sortir de cette histoire le plus rapidement possible, les deux camps auraient finalement fait un effort afin d'aboutir à cette rupture de contrat en février, alors que Rod Fanni était lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin prochain. On ne connaît évidemment pas les détails de l'accord, mais Fanni est désormais libre de signer où il le souhaite.