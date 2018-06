OM : L'OM condamné à verser 580.000 euros à Valbuena !

Dans : OM, Ligue 1.

Ce mercredi, le tribunal des prud'hommes de Marseille a condamné l'Olympique de Marseille à verser la somme de 580.000 euros à Mathieu Valbuena. Ce dernier, en litige financier suite à son changement d'agent, avait obtenu, selon Mathieu Valbuena, un accord verbal de Vincent Labrune que ce montant lui serait versé, même si l'OM n'avait rien signé dans ce sens.

Selon La Provence, et contre toute attente, le tribunal des prud'hommes a estimé que le feu vert verbal de l'ancien président de l'Olympique de Marseille engageait officiellement le club phocéen et que Mathieu Valbuena devait donc empocher ces 580.000 euros. Se disant totalement « sidéré » par cette décision judiciaire, l'avocat de l'OM a d'ores et déjà annoncé que l'Olympique de Marseille faisait appel de cette condamnation.