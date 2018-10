OM : L'OM c'est pas le Barça, le taulier du vestiaire s'agace !

Dans : OM, Ligue 1.

Longtemps impeccable contre le LOSC, Luiz Gustavo a totalement craqué en fin de match devant la vitesse des attaquants nordistes comme Jonathan Bamba ou Nicolas Pépé. Après le match, le vice-capitaine de l’OM était forcément déçu. Sans doute agacé d’être systématiquement aligné en défense centrale, le Brésilien a laissé transparaître, pour la première fois, une certaine frustration. « La vérité, c’est qu’on a besoin de travailler les uns pour les autres. On n’est pas le Barça ou le PSG » a notamment lâché l’ancien joueur du Bayern Munich, qui sera d’ailleurs suspendu pour le prochain match de Ligue 1 contre Caen.

« La vérité, c’est que Marseille est une équipe qui a besoin de travailler plus que les autres. On peut changer le système mais on prendra encore des buts si on ne veut pas comprendre que l’on doit faire plus collectivement. La solution c’est le travail et il faut faire les efforts les uns pour les autres. Sinon, ce n’est pas possible. On peut dire que c’est toujours ma faute ou celle des défenseurs si on prend des buts, mais la vérité c’est que l’on doit jouer en équipe, jouer ensemble. Si on ne change pas ça, on restera dans le doute et on continuera à encaisser des buts. C’est difficile à expliquer mais on n’a pas Cristiano Ronaldo ou Messi. On a donc besoin de jouer au foot collectivement. Je ne suis pas content de moi et pas content de ce qui se passe » a lâché un Luiz Gustavo énervé, qui attendra sans doute une réaction collective de l’OM dès jeudi contre Limassol en Europa League.