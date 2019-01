OM : L'OM balaye deux offres inattendues au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En grande difficulté depuis qu’ils ont rejoint l’OM l’été dernier, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic conservent la confiance de leur entraîneur.

En effet, Rudi Garcia a publiquement défendu les anciens de Salzbourg et de l’Etoile Rouge de Belgrade ce mardi en conférence de presse, en expliquant notamment qu’ils étaient dans un processus normal d’adaptation à un nouveau pays. D’ailleurs, le coach phocéen a surpris son auditoire en dévoilant que les deux joueurs avaient eu des offres durant ce mercato. Autant l’intérêt de Stuttgart pour Radonjic avait fuité, autant Duje Caleta-Car n’avait pas encore alimenté la rubrique mercato en cette première quinzaine de janvier.

« Cela met plus de temps que prévu pour intégrer Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic. Ce sont des jeunes joueurs, à eux de parler la langue le plus vite possible pour s’intégrer rapidement. Ce n’est pas facile, mais je crois en eux. Ils vont faire de bonnes choses à l’avenir car je crois en eux. Il faut les aider et les ramener petit à petit avec le groupe puis sur le terrain. On cherche avec eux tous les ressorts possibles pour qu’ils soient en confiance et qu’ils puissent donner leur pleine mesure. D’ailleurs nous avons des offres pour Duje et Nemanja mais ils ne bougeront pas. Car si on a des offres, c’est parce qu’on ne s'est pas trompé en début de saison » a expliqué Rudi Garcia, déterminé à intégrer au plus vite et de la meilleure des façons ses deux recrues.