OM : L'OM a son carré magique, la saison commence !

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis le début de la saison, Rudi Garcia doit composer avec énormément de blessés et de suspendus à l’Olympique de Marseille.

Mais face à Caen dimanche soir, seuls Jordan Amavi et Morgan Sanson manquaient à l’appel. Pour la première fois de la saison, le coach phocéen a donc pu aligner son quatuor défensif composé de Kamara, Rami, Strootman et Luiz Gustavo dans l’axe. Un carré magique qui change tout selon L’Equipe. « Avec les duos Kamara-Rami et Gustavo-Strootman, une colonne vertébrale se dessine à l’OM. Associé à Strootman dans l’entrejeu, le Brésilien resplendit, oublie ses courbatures et ses cauchemars des dernières semaines en défense centrale », écrit le quotidien.

Constat identique chez l’entraîneur phocéen Rudi Garcia. « Ils ont été énormes dans le travail défensif et dans les sorties de balle. Ils nous stabilisent l’équipe à eux deux. En première mi-temps, ils ont même beaucoup percuté offensivement. Ils ont protégé la défense et ont gagné énormément de duels. Cela nous a bien évidemment aidé à conserver nos cages inviolées ». Malheureusement pour l’OM et pour Rudi Garcia, cette colonne vertébrale sera de nouveau modifiée par la force des choses dès le prochain match à Nice, puisque Luiz Gustavo, averti contre Lille la semaine dernière, sera suspendu. Heureusement, Morgan Sanson effectuera son retour…