OM : L'OM a formé un duo monstrueux, la preuve !

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté en fin de mercato par l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman a déjà disputé un match avec sa nouvelle équipe.

Titulaire à Monaco, l’international néerlandais était associé à Morgan Sanson au milieu de terrain, Luiz Gustavo dépannant en défense en attendant le retour à son meilleur niveau de Duje Caleta-Car. Et évidemment à Marseille, on est très impatient de voir le duo Gustavo-Strootman à l’œuvre, même si certains se demandent s’ils sont réellement complémentaires. Interrogé par L’Equipe, Rudi Garcia a donné son avis sur la question.

« Au milieu, cela ne pose pas de problème. Kevin est différent de Luiz par sa capacité à travailler sur la fermeture des espaces et sur l’anticipation des passes adverses. Luiz est davantage dans le pressing, il va chasser le porteur du ballon. Ils se complètent bien. Kevin me permettra aussi de faire souffler Luiz Gustavo, mais aussi de mettre Luiz derrière et de faire souffler Adil Rami. Cela met la pression un peu partout : au milieu, en défense centrale et sur les quatre offensifs, parce que je peux en sortir un pour passer en 4-3-3 » a tranché Rudi Garcia, pour qui la complémentarité entre Kevin Strootman et Luiz Gustavo ne fait aucun doute. Premier aperçu dès dimanche contre Guingamp au Vélodrome ?