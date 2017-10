OM : L'OM a été supérieur au PSG partout, Abriel presque écoeuré du nul

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Même s'il a été formé au Paris Saint-Germain, Fabrice Abriel a plus fait parler de lui sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Désormais coach de Poissy, en région parisienne, l'ancien milieu de terrain de l'OM a regardé le match entre Marseille et le PSG et le résultat final n'est pas du tout représentatif du scénario constate Fabrice Abriel. Car selon lui l'OM devait sans contestation possible s'imposer dans ce clasico.

« C’est surtout côté marseillais qu'il y a de belles choses à retenir même si l'équipe ne gagne pas le match. Normalement, il n'y avait pas de suspense tellement Paris semblait techniquement et individuellement supérieur. Mais l'OM a joué un clasico alors que Paris a juste joué un match. Seul Marseille a disputé un choc. Dans l'impact, les Marseillais ont été supérieurs. Et ça, c'est la base du foot. C'est souvent celui qui a le plus envie qui gagne. Les leçons de la saison dernière, où Marseille avait été trop moyen dans l'envie, ont été tirées. Et cela aurait été mérité de voir une victoire de l'OM, explique, dans Le Parisien, Fabrice Abriel, qui se fait sans pitié avec le PSG et surtout son trio offensif. Déjà dans la semaine, avec les déclarations des joueurs laissant entendre que c'était un match comme un autre et surtout important pour les supporteurs, j’avais eu des doutes. Mais on a vu sur le terrain que cela n'allait pas. Et les trois de devant, Neymar, Cavani et Mbappé ont tous raté leur match malgré les deux buts. »