OM : L’OL a orienté Eyraud vers un mercato 100 % remplaçants

Dans : OM, OL, Mercato.

A la demande de l’entraîneur Rudi Garcia, l’Olympique de Marseille va se renforcer pendant le mercato hivernal.

Depuis le départ de Patrice Evra, le poste de latéral gauche est devenu une priorité. Tout comme la position de milieu défensif où Luiz Gustavo est un peu seul. Reste à savoir quel sera le profil de joueur recherché. « Il est certain qu'à partir de maintenant, on va plutôt se focaliser sur les jeunes », a annoncé Jacques-Henri Eyraud dans L’Equipe. Un entretien dans lequel le président de l’OM, satisfait de la performance de son équipe dans l’Olympico (défaite 2-0) dimanche, a donné un autre critère plus étonnant.

« L’équipe type est là, elle vit bien, je trouve qu’elle progresse. Contre Lyon en termes de jeu, une critique qu’on nous a souvent faite, nous étions au-dessus des Lyonnais, a estimé le dirigeant. Donc, les renforts seraient plutôt des doublures, et c’est difficile au mois de janvier de trouver les bons joueurs qui vont beaucoup moins jouer. Ce qui peut changer ça, ce sont les départs. S’il y a des départs, là on regardera. » En réalité, l’objectif sera donc de renforcer… le banc des remplaçants.