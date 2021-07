OM : L'offre pour Radonjic tombe, c'est la douche froide

Dans : OM.

Prêté au Hertha Berlin la saison dernière, Nemanja Radonjic a repris l’entraînement avec l’OM en ce début de semaine.

Il y a toutefois peu de chances que l’international serbe poursuive sa carrière à Marseille. Et pour cause, Jorge Sampaoli a fait savoir à Pablo Longoria qu’il ne s’opposerait pas au départ de Nemanja Radonjic, qui a immédiatement été placé sur la liste des transferts par le président de l’OM. Et vraisemblablement, Marseille n’aura pas de mal à trouver preneur pour l’ancien attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade. En effet, La Provence dévoile dans son édition du jour que Pablo Longoria a déjà reçu une proposition concrète pour Nemanja Radonjic. Sans surprise, c’est le Benfica Lisbonne qui l’a formulé. L’intérêt du club portugais avait été dévoilé il y a quelques jours par la presse lisboète. Le quotidien marseillais dévoile que Benfica a proposé 7 ME à l’Olympique de Marseille pour le transfert définitif de Nemanja Radonjic.

Une somme déjà intéressante pour un attaquant n’ayant pas réussi à s’imposer à Marseille. Mais le président phocéen Pablo Longoria a la sens des affaires et refuse d’accepter la première offre venue. Dans l’idéal, l’ex-directeur sportif du FC Valence et de Sassuolo aimerait récupérer une somme proche de celle investie par Marseille en 2018 pour le recruter, à savoir 12 ME. En soumettant son offre de 7 ME à Marseille, les dirigeants du Benfica Lisbonne ont clairement fait savoir qu’ils ne monteront pas beaucoup plus haut. Mais l’OM a de quoi faire jouer la concurrence car en plus du SLB, le Hertha Berlin, où était prêté Nemanja Radonijc, souhaite également enrôler le Serbe. Le club allemand aimerait boucler l’affaire pour un prix inférieur à 11 ME, qui correspondait à l’option d’achat fixée par Marseille au moment du prêt de Radonjic au Hertha il y a six mois. Pour une somme avoisinant les 10 ME bonus compris, Pablo Longoria pourrait boucler le dossier. De quoi espérer une belle vente dans les semaines à venir avec un joueur qui n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli. A ce poste d’ailier, l’OM compte déjà Luis Henrique et Konrad de la Fuente et pourrait vite accueillir Cengiz Ünder.