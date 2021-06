OM : Radonjic en soldes, Berlin repart à l'abordage

Dans : OM.

Le Hertha Berlin revient à la charge pour Nemanja Radonjic en proposant une somme moins importante que l’option d’achat.

Nemanja Radonjic fait partie des joueurs potentiellement vendables à Marseille cet été. Pablo Longoria avait inclus une option d’achat fixée à 12 ME au moment du prêt du serbe au Hertha Berlin. Le club a finalement décidé de ne pas la lever, malgré les propos élogieux du directeur sportif du club allemand, Arne Friedrich, en mai dernier : « Sportivement, il nous a convaincus. Nemanja est un joueur qui a tout. Il a de la vitesse, il peut attirer deux ou trois adversaires. Il peut faire la différence. À la fin, c’est une histoire d’argent. » Le Hertha, séduit par l’ailier, n’avait pas pu boucler l’opération par manque de moyens. Selon Bild, le 14e de Bundesliga est revenu à la table des négociations.

Le Hertha négocie un plus petit prix

Le Hertha Berlin prend la température auprès de l’OM. L’idée est de savoir si Pablo Longoria donnerait son accord pour boucler un transfert avec un prix revu à la baisse. Le club de Berlin fait même du Marseillais une priorité, malgré ses 14 petites apparitions pour 1 but et 2 passes décisives. Recruté pour 12 ME en août 2018 en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic pourrait même filer de nouveau en prêt en Allemagne, mais les chances semblent minimes pour que Jorge Sampaoli lui fasse confiance. L'OM acceptera-t-il de perdre de l'argent sur un joueur censé apporter une plus-value ? Le dossier est relancé de plus belle et de toute façon, tout le monde va devoir faire un effort, tant son avenir ne semble plus être sur le Vieux Port désormais.