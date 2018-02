OM : L'infirmerie se remplit à l'OM, au tour de Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Jeudi soir, l’Olympique de Marseille reçoit Braga en 16e de finale de Ligue Europa.

L’occasion pour Rudi Garcia d’offrir du temps de jeu à certains remplaçants comme Kostas Mitroglou, par exemple. Mais malheureusement pour lui, le coach olympien pourrait avoir moins de choix que prévu en attaque. Effectivement, L’Equipe affirme ce mercredi que l’international grec s’est (de nouveau) blessé lors de l’avant-dernier entraînement de l’OM avant la réception des Portugais jeudi au Stade Vélodrome.

C’est à la fin de l’entraînement, alors qu’il faisait du rab devant le but, que Kostas Mitroglou aurait ressenti une douleur derrière la cuisse, selon le quotidien national. Pour l’heure, le Grec n’a pas passé d’examen, et Rudi Garcia devrait apporter des informations au sujet de l’ex-buteur de Benfica ce mercredi en conférence de presse. Mais en interne, le staff médical de l’OM redoute une déchirure du quadriceps. Si cette blessure se confirmait, il s’agirait d’un énorme coup dur pour Rudi Garcia, qui verrait Kostas Mitroglou éloigné des terrains pendant un mois, au minimum… Surtout, c'est un joueur de plus qui rejoindrait l'infirmerie olympienne après Steve Mandanda, out 2 semaines.