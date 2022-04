OM : Dimitri Payet, bientôt auteur du premier double-double de l'histoire !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Depuis 2005 et ses débuts en Ligue 1, Dimitri Payet n'a cessé d'être un élément décisif avec ses différents clubs dont l'OM. Milieu prolifique en passes décisives et en buts, il peut devenir le premier à atteindre une sorte de double-double en Ligue 1.

Cette saison, il est incontestable que Dimitri Payet joue un grand rôle dans les très bons résultats de l'OM sur la scène nationale et continentale. Le Réunionnais de 35 ans a quand même inscrit 16 buts et délivré 12 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues avec les Olympiens. Ce n'est pas un hasard si le club phocéen est deuxième de Ligue 1 et va jouer les demi-finales de Ligue Europa conférence la semaine prochaine. Payet est au sommet de son art, prêt à emmener l'OM au sommet sur les derniers matches restants et notamment dès ce dimanche à Reims.

Plus de 100 buts et passes décisives en Ligue 1 pour Payet ?

Dimitri Payet est souvent critiqué pour l'aspect famélique de son palmarès. Néanmoins, statistiquement, son importance en Ligue 1 depuis plus d'une décennie est certaine. Le milieu marseillais peut d'ailleurs écrire l'histoire dès le déplacement à Reims en atteignant une barre statistique inédite pour un joueur du championnat de France, ce qui ne serait tout de même pas rien dans la carrière du joueur Réunionnais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)

En effet, comme l'évoque le journal L'Equipe dans son édition de dimanche, Payet peut atteindre les 100 buts et les 100 passes décisives en Ligue 1, une performance qui n'a pas encore été réalisée en France. Il s'agit en quelque sorte d'un « double-double » comme en NBA. Payet compte déjà 110 passes décisives et il a atteint cette semaine les 99 buts après son doublé face à Nantes. Il ne lui manque plus qu'une réalisation, peut-être sur la pelouse d'Auguste Delaune, pour atteindre la centaine de buts en Ligue 1. Cela prouverait sa qualité, sa longévité et sa polyvalence, étant un milieu aussi altruiste que finisseur.