OM : L’incroyable pénalty sifflé contre Marseille

Dans : OM, Europa League.

Dans un match parfaitement maitrisé jusque-là face à Bilbao, l’OM a connu un terrible et étonnant coup dur juste avant la pause.

Sur un tir dans la surface, Adil Rami a contré la tentative du joueur basque et le ballon a filé en corner. L’arbitre central, très bien placé face à l’action, a clairement indiqué que le défenseur de l’OM avait contré le ballon du coude, mais que celui-ci était devant son ventre et collé au corps et qu’il n’y avait donc logiquement pas pénalty. Quelques secondes plus tard, le quatrième arbitre, situé derrière la ligne de but et donc moins bien placé que son collègue, a fait savoir à l’arbitre central qu’il y avait bien pénalty, permettant ainsi à Bilbao de réduire le score avec ce véritable cadeau. De quoi encore une fois poser la question de ces arbitres de réparation, souvent muets et qui, les rares fois où ils prennent une décision, le font à l’envers. Pour l’OM, cela a en tout cas été très difficilement digéré avec des contestations et beaucoup d’incompréhension, surtout que les ralentis sont sans appel.