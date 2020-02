OM : L'heure est grave, Marseille ne vaut plus rien sans Radonjic

Dans : OM.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné sans démériter mais sans briller non plus contre l’Olympique Lyonnais en quart de finale de la Coupe de France (1-0).

Il faut dire qu’André Villas-Boas était privé de plusieurs titulaires importants au Groupama Stadium. Dans le secteur défensif, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi, suspendus, manquaient à l’appel tout comme Steve Mandanda, préservé. Et en attaque, trois joueurs étaient absents : Florian Thauvin bien-sûr, mais également Dario Benedetto et Nemanja Radonjic. Homme en forme de l’OM dans le secteur offensif, l’international serbe est parvenu à déchirer son étiquette de flop pour s’imposer doucement comme un joueur capable de compter aux yeux d’André Villas-Boas grâce à son style de jeu unique au sein de l’effectif olympien.

Après la défaite de Marseille contre l’OL, Kevin Strootman avouait d’ailleurs devant les médias que Nemanja Radonjic était devenu indispensable à l’OM. « On doit bien se reposer et se préparer pour le match dimanche. Il nous manque des joueurs importants. Tu sens que si tu n'as pas Nema (Radonjic), il manque de la profondeur et un peu de vitesse. Mais on pouvait gagner ce match avec cette équipe, on ne l'a pas fait » a analysé l’international néerlandais, désormais tourné vers le déplacement à Lille, crucial dans la course à la seconde place, dimanche soir. « On doit analyser ce match et penser à dimanche, parce que c'est plus important pour nous. Bien sûr, si tu peux gagner quelque chose... c'est la Coupe. On ne l'a pas gagné, mais on doit préparer le match dimanche, c'est le plus important pour aller en Ligue des Champions ». Désormais, l’Olympique de Marseille jettera toutes ses forces dans la bataille afin de décrocher une qualification en Ligue des Champions, l’équipe d’André Villas-Boas n’ayant plus que le championnat de France à disputer d’ici à la fin de la saison.