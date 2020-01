OM : Radonjic l'avoue, il est un peu comme Cristiano Ronaldo

Dans : OM.

Auteur de cinq buts cette saison toutes compétitions confondues, Nemanja Radonjic s’impose doucement mais surement comme un joueur important de l’Olympique de Marseille.

Muet la saison dernière, l’international serbe a longtemps été considéré comme une énigme, pour ne pas dire un flop du mercato en Provence. Mais cette saison, l’attaquant de l'Olympique de Marseille se montre plus efficace, même s’il doit encore franchir un cap en se montrant aussi décisif lorsqu’il est titulaire que lorsqu’il sort du banc. Interrogé en conférence de presse, Nemanja Radonjic, comparé avec humour par ses partenaires à Cristiano Ronaldo, a en tout cas indiqué qu’il n’avait jamais douté de lui, même dans les moments délicats au cœur de la saison passée. La preuve qu'il a confiance en lui...

« Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. J’ai marqué 5 buts et à chaque fois, j’étais remplaçant. J’imagine que cela doit être plus facile pour moi quand je sors du banc. Je suis extrêmement heureux car j’ai plus l’occasion de jouer par rapport à la saison dernière. Je n’ai jamais douté de la qualité de mon jeu. Mes partenaires me comparent à Cristiano Ronaldo sur Instagram (rires), c’est peut-être parce que nous avons un jeu similaire en match et à l’entraînement » a indiqué l’attaquant marseillais, qui sera titulaire pour la réception d’Angers samedi après-midi en raison des absences de Dimitri Payet et de Bouna Sarr, suspendus tout comme Boubacar Kamara.