OM : L'état de grâce est fini, Villas-Boas commence à balancer

Il y a une semaine encore, André Villas-Boas était perçu comme l’entraineur idéal pour cette saison de transition à l’Olympique de Marseille. Aller chercher le podium avec un effectif réduit dans une saison sans Coupe d’Europe, telle est la mission du technicien portugais.

Pour le moment, il n’est pas dans les clous de son objectif, et vient en plus de se faire éliminer par Monaco en Coupe de la Ligue, trois jours après une défaite 4-0 humiliante dans le score et la manière face au PSG. Critiqué pour ses paroles trop légères avant le Classique, mais aussi pour son choix tactique de s’exposer face au rival parisien, AVB ne comprend pas qu’il puisse être ainsi remis en cause. En tout cas, l’état de grâce est bien terminé pour l’ancien coach de Chelsea, qui a du mal à le digérer.

Selon L’Equipe, Villas-Boas se plaint en interne d’être critiqué alors qu’il fait « ce qu’il peut avec ce qu’il a ». Autrement dit, son équipe ne lui permet pas de viser bien haut et le fait de ne pouvoir probablement pas compter sur un renfort au mercato hivernal le dérange également. Le début d’un nouveau Villas-Boas, beaucoup moins optimiste et quelque peu dépité par la tournure des choses ? Cela y ressemble déjà, puisque l’entraineur de l’OM n’a pas hésité à charger ses joueurs après la défaite à Monaco, ce qu’il n’avait jamais fait jusqu’à présent.