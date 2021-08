OM : L'énorme surprise Ntcham expliquée

Dans : OM.

Prêté à l’OM sans convaincre la saison passée, Olivier Ntcham n’avait fait qu’un passage éclair en Provence.

C’est sur le banc de touche ou des tribunes qu’il avait ensuite suivi la fin de la saison, Jorge Sampaoli ayant pris la décision de l’utiliser avec parcimonie. Sans surprise, l’OM l’a rendu au Celtic Glasgow. Et comme cela avait été supposé par la presse écossaise dès le mois de juin dernier, le club de Glasgow n’a pas voulu le récupérer ! En effet, les dirigeants des Hoops ont préféré négocier son départ à l’amiable un an avant la fin de son contrat, plutôt que de le conserver dans l’effectif, alors qu’un prêt dans la dernière année de son contrat n’avait pas grand sens. Annoncé du côté de l’AEK Athènes en Grèce, le milieu de terrain a en tout cas annoncé à tout le monde qu’il quittait définitivement l’Ecosse. Une prise de parole sur Instagram qui a permis de calmer le buzz de sa présence à Marseille ce samedi soir, où il était dans les salons VIP du Vélodrome, alors que le Celtic Glasgow est en train de débuter son championnat.

« Je voudrais remercier tout le monde au Celtic FC pour ces trois ans et demi que j’ai passés. Je vous souhaite le meilleur à l’avenir », a expliqué Olivier Ntcham qui a remercié l’ensemble du club et les supporters locaux également. Le Celtic se sépare en tout cas d’un joueur au très gros salaire, qui avait prolongé à Glasgow au moment où il était l’un des éléments clés du club. L’ancien international espoirs a désormais l’embarras du choix en ce qui concerne la suite de sa carrière, et l’OM peut s’offrir un joueur pour zéro euro. Il reste à savoir si Pablo Longoria, qui apprécie le joueur, et surtout Jorge Sampaoli, beaucoup moins convaincu, vont se bouger pour un élément sur qui le risque financier est très limité.