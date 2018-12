OM : L'attaque est en panne, il va en profiter avant le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En près de deux ans, Valère Germain et Kostas Mitroglou ont eu leur chance plus d’une fois à l’Olympique de Marseille.

Mais rien n’y fait, ils ne parviennent pas à s’imposer à la pointe de l’attaque phocéenne. Ainsi, Rudi Garcia avait décidé de lancer Lucas Ocampos dans cette position face aux Chypriotes de Limassol, jeudi en Ligue Europa. En raison du carton rouge reçu par Kamara après seulement 10 minutes, difficile de juger la prestation de l’Argentin. Mais dans son édito du jour, Le Phocéen a clairement laissé sous-entendre qu’on allait revoir l’ancien de River Plate à cette position. En attendant bien évidemment le mercato, durant lequel le recrutement d’un n°9 sera indispensable…

« Depuis le retour de ses prêts en Série A, l'OM a récupéré une machine. Physiquement, il est capable d'enchaîner les pressings, ce qui lui a permis de gagner quelques ballons en gênant les relances chypriotes, il peut gagner des duels et même servir de point d'appui. Mais que faire de sa grande maladresse ? Certes, il ne sera jamais le plus grand technicien de la planète, mais ses chiffres de la saison dernière sont loin d'être ridicules, d'autant plus qu'il jouait sur un côté. Avec 16 buts inscrits toutes compétitions confondues, il a joué un rôle majeur face aux buts » explique le média provençal, pour qui Lucas Ocampos peut être la solution à l’OM au poste de buteur. En attendant le mercato probablement.