OM : L'argent du Qatar à Marseille, il préfère la L2 !

La semaine passée, une rumeur avait circulé sur le possible intérêts d’un émir saoudien pour l’Olympique de Marseille, le but étant à la fois de s’offrir l’OM mais aussi et surtout de concurrencer le Paris Saint-Germain, club détenu par le Qatar, ennemi juré de l’Arabie Saoudite. Mais à quelques jours du match entre le club phocéen et celui de la capitale, l’idée de voir des fonds du Moyen-Orient couler à Marseille n’est pas du tout du goût de René Malleville. Pour le volubile supporter de l’OM, il est impossible d’envisager que l’Olympique de Marseille accepte un financement comme le PSG.

Et René Malleville de s’expliquer. « Je n'ai pas envie des Qataris à Marseille. On les a assez critiqués depuis qu'ils sont à Paris. On les a pourris sur l'argent sale etc. Moi je le dis franchement, je préfère être en Ligue 2 avec une direction saine qui ne met pas d'argent sale dont on ne sait pas d'où il vient plutôt que de concurrencer le Paris Saint-Germain alors que cela fait des années qu'on leur crache dessus », explique l’emblématique supporter marseillais qui donne un blanc-seing à l’argent américain de Frank McCourt. En attendant, l'OM est en Ligue 1 et ira à Paris dimanche pour défier le PSG, libre à chacun de penser ce qu'il veut sur ce dossier.