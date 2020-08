OM : L’arbitrage anti-Marseille fait disjoncter René Malleville

Dans : OM.

Dimanche soir, l’OM s’est imposé non sans peines face au Stade Brestois pour son premier match de la saison en Ligue 1 (2-3).

Un succès obtenu grâce à Florian Thauvin et Duje Caleta-Car, double buteur à Francis-Le-Blé. Néanmoins, la formation d’André Villas-Boas aurait pu s’éviter quelques frayeurs si un penalty assez évident avait été sifflé au cœur de la première mi-temps, peu après l’ouverture du score de Thauvin. Alerté par l’assistance vidéo, Amaury Delerue a finalement pris l’étonnante décision de ne pas siffler main du capitaine brestois Jean-Kevin Duverne. Pire, l’arbitre de la rencontre n’est même pas allé voir les images. Ce qui a provoqué la furie de René Malleville, lequel peste déjà contre l’arbitrage supposé anti-OM dès le premier match des coéquipiers de Steve Mandanda.

« Je suis content de la victoire de l’OM et du match, mais je suis très mécontent de cet arbitre, M.Delerue. Il a été nul à chier ! Tu as beau faire ton méchant sur le terrain, tu n’es pas bon ! Quand on te voit le doigt sur l’oreillette, c’est que la VAR t’as averti qu’il y avait quelque chose. Alors au lieu de rester immobile pendant cinq minutes à écouter ce qu’on te dit, va voir la télé pour juger ce qu’il s’est passé. Si tu es averti, c’est qu’il y a quelque chose alors va voir ! Le penalty pour l’OM était flagrant ! Je suis la commission des arbitres, je te vire direct en deuxième division. Et l’attentat sur Aké en deuxième mi-temps, il n’y a pas de carton rouge ? Delerue, tu n’es pas bon ! Les arbitres, vous n’allez pas commencer à me faire gueuler contre vous ! Dimanche soir, c’était flagrant que l’arbitrage était pro-Brest » a disjoncté René Malleville sur Le Phocéen. A ce rythme, la saison promet d’être longue pour l’emblématique supporter de l’OM.