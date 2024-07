OM ‍: L’Arabie Saoudite veut faire pleurer McCourt

Dans : OM.

L’Arabie Saoudite est bien présente dans l’actualité de l’OM ces derniers jours, mais pas vraiment pour racheter le club détenu par Frank McCourt. Au contraire, les clubs saoudiens font la misère à Marseille au mercato.

Ces derniers mois, les rumeurs vont bon train au sujet d’un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite. Des informations qui peinent à trouver confirmation alors que le mercato avance, d’autant que les clubs saoudiens semblent plutôt se faire un malin plaisir à compliquer les plans de l’OM sur le marché des transferts, plutôt que de collaborer avec Frank McCourt. Ces derniers jours, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang en a été la meilleure illustration puisque le club saoudien d’Al Qadsiah a de grandes chances d’arracher à l’OM son meilleur buteur. Un accord a été trouvé entre la formation de Saudi Pro League et l’attaquant gabonais, pour un contrat de deux ans et un salaire estimé à plus d’un million d’euros par mois.

🚨🇦🇷 Al Qadsiah have sent official bid to Boca Juniors for Equi Fernández worth $15m in three installments.



Boca are prepared to reject this proposal but Al Qadsiah could now trigger the clause for $15m in one solution. 🇸🇦



Boca already rejected a bid from Olympique Marseille. pic.twitter.com/4W70oxQ6P9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024

Ce même club d’Al Qadsiah revient ce mercredi dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et une nouvelle fois, ce n’est pas vraiment pour apporter de bonnes nouvelles aux dirigeants ainsi qu’aux supporters phocéens. Et pour cause, Fabrizio Romano nous apprend que le club saoudien est très intéressé par le profil d’Ezequiel Fernandez, milieu de terrain argentin évoluant à Boca Juniors et pour qui l’OM avait tenté une première approche il y a quelques jours. « Al Qadsiah a envoyé une offre officielle à Boca Juniors pour Fernandez d’une valeur de 15 millions de dollars en trois versement. Boca est prêt à rejeter cette proposition mais Al Qadsiah pourrait désormais déclencher la clause de 15 millions de dollars en une seule fois. Boca a déjà rejeté une offre de l’OM » indique le spécialiste du mercato sur son compte X.

Après Aubameyang, Al Qadsiah s'attaque à une piste de l'OM

Autrement dit, Al Qadsiah a désormais de fortes chances de rafler la mise en levant la clause libératoire d’Ezequiel Fernandez et en payant le transfert en une seule fois, ce que l’Olympique de Marseille n’était pas prêt à faire puisque Pablo Longoria avait négocié un transfert à la baisse avec un paiement étalé sur plusieurs années. L’Arabie Saoudite n’a pas l’intention de s’embêter avec ce genre de négociations et après un premier refus, Al Qadsiah pourrait donc lever la clause libératoire du milieu de terrain de Boca Juniors afin de s’assurer de sa signature. Un détail n’est toutefois pas précisé : la volonté du joueur, dont on ignore pour l’instant s’il est d’accord pour rejoindre la Saudi Pro League à seulement 21 ans.