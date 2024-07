OM ‍: L’Arabie Saoudite rend un grand service à Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Indésirable aux yeux de Roberto De Zerbi à l’OM, Samuel Gigot a été placé sur la liste des transferts par Pablo Longoria. Le défenseur de 30 ans, en fin de contrat en 2025, pourrait vite rebondir en Arabie Saoudite.

Les indésirables sont nombreux à l’Olympique de Marseille, où Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi veulent des joueurs concentrés à 100% sur le projet du club olympien. Par conséquent, les éléments en fin de contrat dans un an ont été écartés du groupe pour les séances tactiques ainsi que pour les matchs amicaux. C’est par exemple le cas de Chancel Mbemba, Jordan Veretout ou encore Samuel Gigot. Les trois joueurs, bien qu’aptes physiquement, n’ont pas joué face à Nîmes dimanche soir par exemple. Des portes de sorties leur sont cherchées avec l’espoir pour l’OM de les voir partir afin d’économiser de la masse salariale et de pouvoir ensuite investir sur de nouveaux joueurs plus compatibles avec la philosophie de Roberto De Zerbi et surtout mieux valorisés pour le club avec des contrats longue durée.

🔵⚪ Direction 🇸🇦 pour Samuel Gigot?



Plusieurs clubs saoudiens s'intéressent à son profil.



Une offre ferme pourrait prochainement arriver sur le bureau du board olympien qui ne le retiendra pas. #TeamOM @franceinfo pic.twitter.com/Fjy6zXyznV — Julien Froment (@JulienFroment) July 21, 2024

Dans le cas de Samuel Gigot, Trabzonspor avait soumis il y a quelques semaines une offre estimée à 4 millions d’euros, qui avait été acceptée par le board olympien. Cette proposition n’avait pas convaincu le natif d’Avignon, lequel avait encore l’espoir de convaincre Roberto De Zerbi. La situation ne s’est toutefois pas améliorée pour lui et désormais, l’ancien défenseur du Dynamo Moscou pourrait se laisser tenter par un départ, à condition toutefois de ne pas trop y perdre sur le plan financier. Cela tombe bien, des clubs particulièrement riches s’intéressent à lui selon les informations de Julien Froment puisque le journaliste de France Info dévoile que Samuel Gigot est dans le viseur de plusieurs clubs saoudiens.

L'Arabie Saoudite fonce sur un indésirable de l'OM

« Une offre ferme pourrait prochainement arriver sur le bureau du board olympien qui ne le retiendra pas » dévoile le journaliste, pour qui le salut de l’OM dans ce dossier pourrait donc venir de l’Arabie Saoudite. Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria, qui espère se séparer de Samuel Gigot au plus vite alors que Lille a également manifesté son intérêt ces derniers jours pour le défenseur olympien. Mais les Dogues se montreront beaucoup moins généreux que les écuries saoudiennes et c’est donc cette dernière destination qui a de fortes chances d’être retenue.