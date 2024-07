OM ‍: L'Arabie Saoudite rate le rendez-vous du 1er juillet

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'hypothèse d'une vente de l'Olympique de Marseille aux Saoudiens ressemble de plus en plus à un mirage. Et certains supporters commencent à voir rouge.

Nombreux sont ceux qui avaient évoqué la date du 30 juin comme étant la deadline pour une possible officialisation de la vente de l'OM à un consortium mené par des Saoudiens. Mais nous sommes le 1er juillet et la seule annonce faite du côté de Marseille est celle de la signature de Roberto de Zerbi au poste d'entraîneur, avec en plus un petit mot de Frank McCourt pour se réjouir que le technicien italien rejoigne son club. Alors, certains défenseurs de la théorie d'une vente se sont penchés sur des documents liés à l'organisation de la société OM pour tenter de faire croire que l'Arabie Saoudite se cache déjà dans les bureaux du club phocéen, mais cela ne prend plus. Et Thibaud Vézirian est de plus en plus la cible d'attaques virulentes, lui qui ne veut pas en démordre sur la vente du club de McCourt.

Un montage vidéo envoie Zidane à l'OM

Ce lundi, le journaliste d'Entrevue a les oreilles qui sifflent, preuve que certains croyaient réellement que quelque chose allait se produire avant la fin du mois de juin. Et l'absence de mouvement du côté de l'OM les incite à demander des comptes à TV en reprenant certaines de ses célèbres formules : « Bonjour c’est l’armée numérique ! Trolls faux comptes créés par les méchants pour décrédibiliser ton enquête à dimension internationale… Tibo! Sort de ton placard il faut qu’on parle! », « Malheureusement avec les résultats des élections législatives actuel du pays, la VenteOM va être à nouveau repoussé. Comprenez que nos amis saoudiens ne veulent pas investir dans un pays raciste », « C'est moi où depuis l'officialisation de De Zerbi quand je vais sur le #VenteOM je vois des boîtes exomil au sol et j’entends mon écho ? ». Certains ont même réalisé un montage dans lequel le visage de Zinedine Zidane se substitue à celle de Roberto de Zerbi lors de la vidéo de présentation mise en ligne samedi par l'OM. Tout le monde attend désormais des explications sur ce retard pris par le feu d'artifice promis à l'été 2024.