OM ‍: L'ami de Zidane voit clair dans le jeu de Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pu faire mieux que match nul face au FC Nantes (1-1) le week-end passé en Ligue 1. Un nouvel accroc qui ne rassure pas vraiment les fans et observateurs du club phocéen.

A Marseille, la trêve internationale va faire du bien au groupe de Marcelino. Aussi, l'entraineur espagnol pourra faire un premier bilan de ses premiers mois à l'OM. Car l'ancien de Bilbao aura déjà connu pas mal d'émotions, entre l'élimination en Ligue des champions et le début de la Ligue 1. Pour le moment, Marcelino ne fait pas l'unanimité et son équipe peine à se montrer convaincante dans le jeu proposé. A Nantes vendredi soir dernier, l'OM n'aura pas affiché le visage de la saison passée. Une constante depuis le début du nouvel exercice. Pour certains observateurs, comme Christophe Dugarry, difficile de comprendre ce que fait un entraineur comme Marcelino à l'Olympique de Marseille.

Marcelino n'a pas les épaules pour l'OM ?

🎙 Christophe Dugarry : " Je trouve que Marcelino n'est pas compatible avec l'OM. Je le trouve lisse, sans particularité. On m'a reproché d'être l'ami de Zizou, eh bien lui j'ai l'impression qu'il a été pris parce que c'est "le copain de". pic.twitter.com/lgLMiZMboY — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 4, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur l'Espagnol. Selon lui, il n'est là que par copinage avec Pablo Longoria. « On m'a reproché d'être l'ami de Zizou, eh bien lui j'ai l'impression qu'il a été pris parce que c'est le copain de. Les gens sont cruels et vont se servir de ça pour l'enfoncer. Il a une position délicate. Je trouve que Marcelino n'est pas compatible avec l'OM. Je le trouve lisse, sans particularité. Avant, il y avait un casting. Dans ce club, il faut une personnalité, un comportement et quelque chose dans ton palmarès », a notamment indiqué Christophe Dugarry, qui ne pense pas que Marcelino ait les armes pour durer très longtemps à l'OM. Lors de la reprise, l'Espagnol et ses hommes auront quatre rendez-vous importants à gérer. D'abord la réception de Toulouse puis trois déplacements à l'Ajax puis au Paris Saint-Germain et enfin à Monaco.