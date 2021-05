OM : L’agent intervient, un gros coup mis en attente

Dans : OM.

En quête d’un gardien pour concurrencer ou remplacer Steve Mandanda la saison prochaine, l’Olympique de Marseille s’intéresse au portier numéro 2 du Bayern Munich Alexander Nübel. Mais le club phocéen, comme les autres formations intéressées, n’obtiendra pas de réponse avant plusieurs semaines pour ce dossier.

Qui sera le gardien titulaire de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Même s’il reste sous contrat, Steve Mandanda ne possède aucune garantie sur son statut. L’international français réalise une saison plutôt convaincante mais rien ne dit que son profil donne entière satisfaction à Jorge Sampaoli. D’ailleurs, l’entraîneur argentin avait laissé entendre qu’il aimerait conserver son cadre dans le groupe, sans préciser dans quel rôle.

L’arrivée d’un nouveau portier ne serait donc pas étonnante sachant que des rumeurs apparaissent au fil des semaines. Dont celles qui concernent la piste menant à l’Allemand Alexander Nübel (24 ans). On parle d’un possible gros coup dans la mesure où le gardien numéro 2 du Bayern Munich, considéré comme un portier d’avenir, serait mécontent de son temps de jeu en Bavière, lui qui n’a disputé que trois matchs cette saison toutes compétitions confondues. Mais outre la concurrence notamment représentée par l’AS Monaco en Ligue 1, un autre obstacle se dresse sur la route de l’OM sur ce dossier.

Tout dépendra de Nagelsmann

En effet, l’agent Stefan Backs, qui gère les intérêts d’Alexander Nübel, a démenti l’information de Bild selon laquelle son client serait très proche de l’Union Berlin. Et au passage, le représentant a indiqué qu’il n’y avait pas la moindre discussion. Et que la doublure de Manuel Neuer attendrait la fin de la saison et l’arrivée du nouvel entraîneur Julian Nagelsmann pour prendre une décision quant à son avenir. Tout dépendra donc des plans du successeur d’Hans-Dieter Flick. En attendant, l’OM ne s’interdira sûrement pas d’étudier d’autres pistes sur le marché des transferts.