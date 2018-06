OM : L’agent de Sanson le promet, ça va secouer au mercato

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Freiné dans sa progression par des pépins physiques à répétition à Montpellier, Morgan Sanson a enfin sorti une grosse saison pleine avec l'OM.

Sous le maillot marseillais, il s’est signalé au cours de cette longue aventure par sa régularité, sa polyvalence, et son incroyable activité aux quatre coins du terrain. Ajoutez à cela une justesse technique et le joueur révélé au Mans est l’un des pions importants de l’effectif de Rudi Garcia. Ce qui lui vaut un intérêt appuyé de la part de plusieurs écuries européennes, et pas vraiment des seconds couteaux. Son agent a confirmé à Foot Mercato que des clubs de prestige le suivaient, et sans présager de son avenir, qu’il y aurait en tout cas des offres le concernant cet été.

« Chelsea n’avancera pas plus que ça. Ils iront sur d’autres choses. Tottenham suit réellement Morgan. Vraiment. Arsenal le suit aussi. Maintenant, je ne sais pas ce qu’Unai Emery va vouloir. Séville l’apprécie beaucoup. C’est vrai. Mais je pense qu’ils n’auront pas les moyens financiers. Valence est aussi intéressé. Mais ils ont fait Geoffrey Kondogbia, donc je ne pense pas qu’ils iront plus loin. Il y a beaucoup d’intérêts. Je pense que des offres risquent d’arriver. Ce sont des process assez longs. On a d’autres clubs qui sont, pour le moment, moins présents. Mais il y aura des discussions avec les dirigeants pour savoir ce que Marseille veut faire avec Morgan ou non », a clairement fait savoir Michael Manuello, persuadé que Morgan Santon, qui n’était pas annoncé partant il y a quelques semaines de cela, va avoir un vrai choix à faire pendant l’été. A l’OM, ce départ n’était clairement pas prévu non plus, mais des offres copieuses auraient aussi de quoi faire réfléchir le club provençal.