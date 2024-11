OM ‍: L'affaire Papin met De Zerbi à bout de nerfs

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’avenir de Jean-Pierre Papin est indécis à l’OM et Roberto De Zerbi a été mis en cause ces derniers jours car l’entraîneur italien imposerait certains choix au coach de la réserve. Ce que le principal intéressé a démenti.

Jean-Pierre Papin est plus que jamais sur le départ à l’Olympique de Marseille, principalement en raison de ses relations conflictuelles avec Ali Zarrak, responsable de la Pro 2. Dans une interview accordée à L’Equipe, « JPP » a évoqué une situation « insupportable » à tel point de demander à sa direction de trancher entre lui et Ali Zarrak dans les jours à venir. De son côté, La Provence confiait ces derniers jours que Roberto De Zerbi était également en cause, car l’entraîneur italien de l’OM aurait quelques exigences sur le poste de certains joueurs et sur leur temps de jeu avec la réserve.

Mais ce vendredi, Roberto De Zerbi a tenu à remettre les pendules à l’heure en conférence de presse, à deux jours du déplacement de l’Olympique de Marseille à Nantes. Les accusations dont il a été la cible ont mis hors de lui l’ancien entraîneur de Brighton, qui a témoigné son soutien et son respect à l’encontre de Jean-Pierre Papin. « Avant toute chose, je tiens à clarifier un point concernant Jean-Pierre Papin, tout ce qui a été dit est faux. Ce sont des propos inventés, j’ai toujours eu de très bons rapports avec lui » a d’abord lancé l’entraîneur de l’OM pour introduire sa conférence de presse, avant de poursuivre.

Roberto De Zerbi demande du respect

« Papin est quelqu’un que je respecte évidemment. Je suis tombé des nues lorsque j’ai vu ces articles, je trouve ça très irrespectueux. C’est justifiable de dire que l’on joue mal, mais je n’ai rien fait pour me retrouver au milieu des polémiques comme cela, j’aimerais qu’on me laisse tranquille. Je demande du respect » s’est agacé Roberto De Zerbi, poussant à cette occasion son premier coup de gueule en tant qu’entraîneur de l’OM. Une situation que Pablo Longoria va devoir surveiller de près car évidemment, il n’est pas question pour Marseille de mettre son entraîneur dans une situation inconfortable et devoir gérer une crise massive en interne à cause de l’épisode Jean-Pierre Papin.