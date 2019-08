OM : Koutris, le latéral à 6ME tant attendu par Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Ce n'est pas un secret, l'Olympique de Marseille cherche un latéral gauche, Jordan Amavi ne donnant pas toujours satisfaction. Et ce mercredi soir, Le Phocéen confirme que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizaretta ont avancé sur le dossier de Leonardo Koutris, le défenseur international grec de l'Olympiakos. Le nom du joueur de 24 ans avait été cité du côté de Majorque, mais le club espagnol semble finalement vouloir s'offrir le Guingampais Pedro Rebocho. Le média spécialisé sur l'OM estime que le club phocéen a donc ses chances concernant Leonardo Koutris et que les dirigeants marseillais s'activent.

« La direction olympienne s'est bien penchée sur le dossier du latéral gauche de l'Olympiakos. Sous contrat avec son club jusqu'en juin 2021, Koutris pourrait quitter son club pour une somme avoisinant les 6 millions d'euros. Indice, ou pas, d'un possible départ, le joueur ne figure pas dans le groupe de l'Olympiakos retenu pour affronter Basaksehir Istanbul pour le 3e tour de qualification de Ligue des Champions ce mercredi soir », explique Le Phocéen, qui pense que cette opération est dans les cordes de l'OM même si pour l'instant aucune vente n'est intervenue durant cette deuxième phase du mercato.