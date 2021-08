OM : Konrad de la Fuente pour 4 millions d’euros, l'affaire XXL de Longoria

Dans : OM.

Dimanche soir à Montpellier, l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli a aligné six recrues du mercato au coup d’envoi. Et l'une d'entre elles a particulièrement crevé l’écran en la personne de Konrad de la Fuente.

Très à son aise lors des matchs de préparation, Konrad de la Fuente avait impressionné contre Saint-Etienne lors du succès marseillais à Gueugnon (2-1). Jorge Sampaoli semblait néanmoins en faire le remplaçant de Luis Henrique, qui lui a souvent été préféré sur le côté gauche de l’attaque de l'Olympique de Marseille lors des matchs amicaux. Il était donc surprenant de voir Konrad de La Fuente débuter à Montpellier, mais le coach ne doit pas regretter son choix. Hyper percutant, l’ancien attaquant du Barça a été l’un des meilleurs joueurs de Marseille, délivrant notamment une passe décisive sur le but inscrit par une autre recrue, Cengiz Ünder.

On vous le dit depuis longtemps c’est quelqu’un Konrad. pic.twitter.com/LT5a7QrkMR — Anis 🇲🇦 (@Anis_Lkrd) August 8, 2021

Ancien consultant de Téléfoot désormais aux manettes sur Prime Video, Benoît Cheyrou a commenté le match entre l’Olympique de Marseille et le MHSC. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien milieu de terrain olympien a apprécié la prestation livrée par Konrad de la Fuente. « Je me suis régalé avec Konrad de la Fuente dès le départ, explique-t-il à nos confrères. C'est le retour des ailiers et on sent que c'est une consigne de Jorge Sampaoli de bouffer la ligne, de rester bien écartés pour travailler sur la largeur, par exemple pour créer de l'espace au milieu pour Gerson ou Guendouzi (...) Et quand tu as De la Fuente qui part en un contre un, ça fait des dégâts » a apprécié Benoit Cheyrou.

Konrad de la Fuente n'a pas eu besoin de temps d'adaptation à l'OM :



70 minutes de jeu : 1 passe décisive



Un match complet pour la pépite américaine 😳 #MHSCOM pic.twitter.com/fTJ8msncxC — BeFoot (@_BeFoot) August 8, 2021

Durant le commentaire du match, l’ex-milieu de l’OM a loué les qualités de Konrad de la Fuente, se montrant en revanche plus critique à l’égard de Cengiz Ünder. Il faut dire que les statistiques du Barcelonais forcent les observateurs à se montrer élogieux. En 46 ballons touchés contre le MHSC, ce qui est déjà un bon chiffre pour un attaquant à l’extérieur, Konrad de la Fuente a réalisé une passe décisive (et une autre sur un but refusé de Payet). Avec 3 passes clés, 2 fautes gagnés, 60% de dribbles réussis et 78% de passes réussies, il a été dans tous les bons coups et a sans doute gagné sa place de titulaire pour la réception des Girondins de Bordeaux dimanche soir.

📊Konrad de la Fuente ce soir :

46 ballons touchés

1 passe décisive

25 passes (78% de réussite)

3 passes clés

2 fautes gagnés

60% de dribbles réussis

💎#TeamOM pic.twitter.com/NAGowpQ9Lf — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 8, 2021

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique de Marseille sont déjà charmés. « Konrad de la Fuente n'a pas eu besoin de temps d'adaptation à l'OM : 70 minutes de jeu : 1 passe décisive. Un match complet pour la pépite américaine », « La meilleure recrue de l'été en Ligue 1 viendra donc de Barcelone. Incroyable. Qui l'eut crû. Quel plaisir. Quel crack. Quelle joie d'avoir recruté Konrad De La Fuente » ou encore « Konrad et Under je vis pour les voir jouer » ont publié certains supporters de l’Olympique de Marseille, qui s’enflamment déjà pour les recrues olympiennes dont Konrad de la Fuente.

Konrad de la Fuente on est totalement fan, mettez lui des situations d’un contre un le plus souvent possible. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) August 8, 2021

Nouveau consultant pour l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a également été très élogieux envers Konrad de la Fuente. Sur son compte Twitter, le journaliste a complimenté l’ailier américain, que le FC Barcelone n’utilisait quasiment pas en équipe première, et que Pablo Longoria a recruté pour seulement 4 millions d’euros. « Konrad de la Fuente on est totalement fan, mettez-lui des situations d’un contre un le plus souvent possible » a publié l’éditorialiste de Winamax qui, comme beaucoup d’observateurs de la Ligue 1, est déjà tombé sous le charme de Konrad de la Fuente. Confirmation espérée dans les prochaines semaines et peut-être dès dimanche face aux Girondins de Bordeaux à l’Orange Vélodrome, devant 50.000 spectateurs qui n’attendent qu’à vibrer devant les dribbles déroutants de l’Américain.