OM ‍: Kondogbia, son salaire provoque un choc

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a officialisé ces dernières heures l'arrivée de Marcelino. Le club phocéen veut aussi passer la seconde concernant le transfert de Geoffrey Kondogbia.

A Marseille, le mercato estival s'emballe. L'OM a enfin trouvé son nouvel entraineur en la personne de Marcelino. L'ancien de Valence aura pas mal de pression sur les épaules, d'autant plus que pas mal de doutes sont émis à son sujet de la part des fans et des observateurs. Pour mettre son nouvel entraineur dans les meilleures conditions, Pablo Longoria prépare déjà quelques arrivées. Et une de marque va intervenir dans les prochaines heures, puisque Geoffrey Kondogbia (30 ans) est plus proche que jamais d'une arrivée à l'OM. Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain de l'Atlético ne veut que Marseille et espère que son transfert sera bouclé rapidement. L'arrivée de l'ancien international français séduit sur la Canebière même si le salaire annoncé fait peur...

Kondogbia, attention au crash

𝐔𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐧 𝐞́𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ✨



À l’aube de cette nouvelle saison, nous tenions à remercier l'ensemble des membres 𝗢𝗠 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘 et faire un bilan sur les expériences de cette grande communauté 💙 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 23, 2023

L'Equipe indique ces dernières heures que l'accord entre l’OM et Kondogbia porte sur un contrat de 3 ans + 1 en option, avec un salaire compris entre 500 et 600 000€ mensuels. Un salaire qui placerait Kondogbia parmi les joueurs les mieux payés du club, alors qu'il n'a que très peu joué ces derniers mois. Sur les réseaux sociaux, dont Twitter, de nombreux internautes proches de l'Olympique de Marseille ont donné leur avis sur cette somme. Et elle n'est pas bien perçue : « Très gros salaire (à supposer qu'il soit bien de cet ordre) mais cohérent avec le niveau et l'expérience du joueur. Kondogbia permet un saut qualitatif Durée de contrat cohérente également Une chose est claire : parmi Rongier & Veretout, l'un des deux n'est plus dans les plans » ; « Oh p*tain je sais pas pk mais ça me rappelle Strootman » ; « Si on tej Veretout c'est bien sinon c'est catastrophique » ; « Encore les fonds de poubelle des autres clubs » ou encore « Strootman 2.0 Le salaire de malade a croire on a que 1 milieu à recruter cet été ». Les choses paraissent claires, Kondogbia va devoir très rapidement rassurer sur son niveau de jeu, les fans marseillais étant déjà échaudés après des expériences ratées sur des « gros noms » recrutés.