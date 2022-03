OM : Kolo-Muani lui échappe, Longoria active son plan B

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très attentif aux performances des joueurs de Ligue 1, le président marseillais Pablo Longoria était très intéressé par Randal Kolo-Muani.

La perspective de signer le meilleur buteur du FC Nantes pour zéro euro plaisait grandement au président de l’Olympique de Marseille. Mais dans ce dossier, le club phocéen accusait un retard trop important sur Francfort, en discussion avec l’entourage de Randal Kolo-Muani depuis de longs mois et qui a fini par rafler le gros lot. A la fin de la saison, le buteur nantais rejoindra la Bundesliga, où il s’est d’ores et déjà engagé avec Francfort jusqu’en 2026. Une belle piste à ranger au fond d’un tiroir pour Pablo Longoria, qui a néanmoins des vues sur un autre joueur du FC Nantes à en croire But. Il ne s’agit pas de Ludovic Blas, étincelant cette saison et certainement hors budget pour Marseille mais de Moses Simon, qui fait preuve lui aussi d’une régularité intéressante en Ligue 1.

Moses Simon dans le viseur de l'OM

⏱𝟏𝟕'



𝗠𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗻 !



Sur le coup franc, Simon Trouve le petit filet de Rajkovic ! 😍#L1 ⎹ #FCNSDR 1-0 pic.twitter.com/sRrFocvlwB — FC Nantes (@FCNantes) February 13, 2022

Avec sept passes décisives et trois buts, l’ailier nigérian du FC Nantes crève lui aussi l’écran, même si son nom est moins mis en avant que ceux de ses compères Ludovic Blas et Randal Kolo-Muani. En fin de contrat avec le FC Nantes en juin 2024, Moses Simon fait l’objet de négociations avec sa direction pour une prolongation de contrat. Son entourage discute également avec plusieurs clubs qui courtisent le buteur nantais avec assiduité. C’est le cas de Marseille, donc, mais également de Newcastle. Les clubs intéressés sont néanmoins prévenus, le FC Nantes de Waldemar Kita, qui a perdu Randal Kolo-Muani pour zéro euro, ne bradera pas l’un de ses actifs les plus importants. A ce jour, aucun prix n’a filtré concernant Moses Simon mais il faudra sans doute débourser entre 10 et 15 millions d’euros pour l’arracher aux Canaris. Un prix trop important pour la direction de l’OM ? Réponse cet été…