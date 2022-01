OM : Kolasinac drague déjà les supporters à Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Sead Kolasinac a signé ce mardi avec l'OM. Le défenseur bosnien passé par Schalke 04 et Arsenal s'est engagé pour un an et demi sur la Canebière. Un nouveau championnat et un nouveau club pour le joueur de 28 ans, pas forcément connu de tous les supporters olympiens. Il a tenu à poster un petit message sur Instagram pour marquer son arrivée à Marseille. « Bonjour Marseille ! Je suis heureux de vous annoncer que je fais désormais partie de l'Olympique de Marseille. J'ai hâte de relever de nouveaux défis dans la plus belle ville de France. Allez l'OM ! », a t-il écrit, histoire de chauffer les fans de l'OM et de donner le ton dans la rivalité face à l'OL et le PSG notamment.