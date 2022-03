OM : Kolasinac déjà viré de Marseille ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a pris le pari de recruter Sead Kolasinac pour renforcer la défense de l’OM lors du mercato hivernal.

Pour l’instant, on ne peut pas vraiment dire que cela est une réussite. Et pour cause, Sead Kolasinac n’a absolument pas la confiance de Jorge Sampaoli, qui lui préfère Luan Peres au poste de latéral gauche. Lancé à un quart d’heure de la fin à Troyes dimanche après-midi, l’international bosnien n’a rassuré personne, ce qui ne devrait pas lui permettre de grappiller davantage de temps de jeu dans les semaines à venir. Pour le journaliste Florent Germain, interrogé au micro de BFM Marseille, il est clair que Sead Kolasinac ressemble de plus en plus à une erreur de casting à l’OM. Et pour cause, l’insider rappelle qu’à ce poste de latéral offensif gauche, la priorité de Jorge Sampaoli se nommait Nicolas Tagliafico, lequel est finalement resté à l’Ajax Amsterdam.

Sampaoli voulait Tagliafico

« Sampaoli n'a pas du tout confiance en ses latéraux cette saison. Mais s'il fait venir Tagliafico au mercato cet hiver, il change de système. Kolasinac est arrivé, il fait des bouts de match mais il n'a pas confiance en lui » estime le spécialiste de l’Olympique de Marseille avant de poursuivre. « Pol Lirola, ça ne tourne pas rond en ce moment. S'il a des latéraux très fort cette saison, il revient à son système de l'an dernier avec des latéraux forts, Milik attaquant et Payet juste derrière » analyse Florent Germain, de plus en plus inquiet pour un Jorge Sampaoli à côté de la plaque. « Je prête beaucoup attention à la manière dont un coach analyse ses rencontres, c'est peut-être le côté journalistique. Et là depuis quelques matchs je trouve que Sampaoli n'y est plus. Tu ne peux pas dire à Troyes que tu maîtrisais le match et que ce n'est pas de chance de te prendre un but à la fin. De dire que les supporters et les journalistes font leurs analyses qu'à partir des résultats et non du contenu comme j'ai pu l'entendre en Azerbaïdjan, c'est faux » a lancé sur BFM, Florent Germain, pour qui il y a de quoi nourrir quelques inquiétudes pour l’Olympique de Marseille après les faux pas face à Clermont puis Troyes en Ligue 1. Et cela alors que les doutes s’accumulent au sujet de l’entraineur Jorge Sampaoli.