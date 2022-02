OM-Karabagh, match sous grosse tension géo-politique

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Eliminés de l’Europa League, l’OM joue ce jeudi soir son 16e de finale aller de l’Europa Conférence League contre Karabagh.

L’Orange Vélodrome ne fera pas le plein pour ce match européen puisque selon les sources, entre 20.000 et 30.000 spectateurs sont attendus contre Karabagh, une affluence bien inférieure à celle que devrait enregistrer l’Olympique de Marseille trois jours plus tard contre Clermont en Ligue 1, où 55.000 spectateurs devraient garnir les tribunes marseillaises. Un match en semaine à un horaire tardif dans une compétition de troisième plan n’a rien pour faire rêver les Marseillais, ce qui explique peut-être la faible affluence attendue ce jeudi. De plus, comme indiqué par La Provence dans son édition du jour, ce match entre l’OM et Karabagh est classé à haut risque de sécurité, ce qui n’incite logiquement pas non plus les familles à faire le déplacement.

Un historique géopolitique tendu

A en croire Rose Guiragossian, professeure de géopolitique, d'histoire et de géographie interrogé par le quotidien marseillais, ce match n’a « rien d’anodin ». Elle s’explique. « Ce club (Karabagh) est devenu un club de Bakou (depuis 1993), entre les mains du président Aliyev, un dictateur qui emprisonne tout le monde, un peu à la Erdogan. C'est un club de propagande qui garde son nom pour la revendication du territoire. Comme Marseille a une communauté arménienne assez importante, elle est considérée comme une ville anti-azérie, extrêmement dangereuse. Il y a deux ans, les Azéris s'amusaient à se moquer des Marseillais et avaient provoqué beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, en leur envoyant des messages de haine, de racisme ou contre Marseille. Et tout cela à cause de la présence des Arméniens » explique-t-elle pour justifier le fait que le match entre l’OM et Karabagh soit classé à haut risque de sécurité par les autorités. Après les débordements des supporters de Galatasaray en Ligue Europa il y a quelques mois, le Vélodrome sera donc en état de vigilance maximale ce jeudi soir pendant que Dimitri Payet et ses coéquipiers tenteront de faire respecter la logique en venant à bout des joueurs de Karabagh.