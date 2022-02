OM : Karabagh annonce une plainte auprès de l’UEFA 

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le club de Karabagh estime avoir été provoqué sur fond de guerre politique dans le cadre du match face à l'OM en Conférence League.

Sur le terrain, tout s’est bien passé lors du match entre l’OM et Karabagh, avec une victoire des locaux sur le score de 3-1. Il reste donc du suspense et une qualification à aller chercher pour les Marseillais. Dans les tribunes, cela a été un peu plus tendu malgré la petite chambrée présente pour ce match de Conférence League un jeudi soir de février. En effet, la situation géo-politique a été au coeur de quelques tensions au Vélodrome. Il faut dire que le club de Karabagh, qui évolue dans la capitale Bakou, est à l’origine situé dans la ville d’Agdam, désormais en ruines car au coeur du conflit du Haut-Karabagh qui a opposé l’Arménie à l’Azerbaïdjan. Autant dire que pour ce match dans la cité provençale, où la communauté arménienne est très présente, les drapeaux arméniens étaient de sortie. Fierté ou provocation, chacun fera son choix, mais le club de Karabagh a immédiatement porté l’affaire devant l’UEFA, estimant que la neutralité politique exigée pour une rencontre de football n’a pas été respectée.

La sécurité du Vélodrome est rapidement intervenue

Des dizaines de drapeaux arméniens lors du match Olympique de Marseille-Qarabag (3-1), les Arméniens de Marseille étaient nombreux à manifester contre l'équipe azérie https://t.co/2537ILpDV0 pic.twitter.com/3Kb2OexfFs — Nouvelles d'Arménie (@armenews_NAM) February 17, 2022

« Nous nous attendions à quelque chose de la sorte. Les supporters arméniens font toujours des provocations aux matchs de notre équipe. La grande affiche dans les tribunes en fait partie, même si elle a été rapidement enlevée par les services de sécurité du stade. Une plainte va être déposée auprès de l’UEFA », a fait savoir Gunduz Abbaszade, porte-parole du club d’Azerbaïdjan, à l’agence Trend. Néanmoins, l’OM ne risque pas grand chose, aucun incident majeur n’ayant eu lieu même si la poignée de supporters venus d’Azerbaïdjan s’est parfois montrée vindicative. Toutefois, il n’est pas certain que le contingent de Marseillais pour se rendre à Bakou à l’occasion du match retour soit très copieux, le très long voyage pour suivre l’OM à l’occasion de cette rencontre étant à même d’en décourager quelques-uns.